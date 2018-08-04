Українки виграли срібло на чемпіонаті Європи з веслування

Жіноча збірна України з академічного веслування стала другою на чемпіонаті Європи в Глазго.

У змаганнях парних четвірок українки Дар'я Верхогляд / Олена Буряк / Анастасія Кожевнікова / Євгенія Довгодько виграли срібні медалі з результатом 6.23,86.

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Українська четвірка вважалась претенденткою на золоті медалі після впевненої перемоги у півфінальному запливі. У фіналі наші дівчата невдало стартували, але по дистанції вони обійшли усіх суперниць крім полячок.

Таким чином, українки програла Польщі менш ніж три секунди (6.20,92). Замкнув трійку екіпаж із Нідерландів (6.24,95).

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