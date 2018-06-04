Українки зайняли всі три призові місця на міжнародному легкоатлетичному турнірі

3 червня естонське місто Тарту приймало міжнародний легкоатлетичний турнір, участь у якому взяли й українці.

Гегемонією українок завершилися змагання з бігу на 200 метрів серед жінок. Першою фінішну лінію перетнула Яна Качур (23,25 с). Єлизавета Бризгіна була другою (23,34 с), а її молодша сестра Анастасія, основною дистанцією якої є 400 метрів, посіла третє місце (23,84 с).

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На жаль, вітер, який дув зі швидкістю +3,4 м/с і перевищував допустиму норму завадив зафіксувати результати дівчат як офіційні. І все ж перемоги і призових місць це не відмінило повідомили у Федерації легкої атлетики України.

Артем Шаматрин фінішував другим з бігу на 110 метрів з бар’єрами (14,72 с).