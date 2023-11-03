Підняла і кинула на землю: у США біженку з України затримали за побиття 3-річного сина

У Південній Флориді українку звинувачують у побитті 3-річного сина. Суддя заборонив жінці спілкуватися з дитиною.

31 жовтня, у вівторок, у Південній Флориді 29-річна українка Юлія Сторожук вийшла із СІЗО під заставу у 5000 доларів. Раніше жінку відправили під варту за жорстоке поводження із своїм сином.

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Кинула на землю і била ногами

Інцидент побиття на камеру зафіксував сусід українки. Саме він викликав поліцію і передав їй відеозапис.

На ньому видно, як жінка піднімає свого 3-річного сина і кидає його на землю. А потім двічі вдаряє його ногами. Сама матір пояснила, що хлопчик її не слухався. Він хотів піти на ігровий майданчик, але вона відмовила. Сторожук наголосила, що це був "єдиний випадок", коли вона дозволила своєму гніву "взяти гору". Жінка запевнила, що ніколи раніше не ображала свою дитину.

Також вона розповіла, що прибула до Південної Флориди рік тому, тікаючи від війни в Україні, де працювала стюардесою.

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