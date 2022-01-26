Українофоба Петра Толстого з Росії не обрали віцепрезидентом ПАРЄ
Джерело:фейсбук Євгенії Кравчук
Віцепрезидентом ПАРЄ (Парламентської асамблеї Ради Європи) міг стати представник Росії Петро Толстой. Цей чоловік відомий своїми антиукраїнськими поглядами.
Але 25 січня під час таємного голосування цю кандидатуру провалили: 79 "за", але 106 "проти". Українська делегація в ПАРЄ радо повідомила про цю дипломатичну перемогу.
До слова Україна оскаржила повноваження Росії у ПАРЄ
Петро Толстой з Росії не буде віцепрезидентом ПАРЄ
Петро Толстой – заступник голови Держдуми Росії й очільник російської делегації у ПАРЄ. І він дуже хотів стати її віцепрезидентом, але – під час голосування 25 січня не набрав потрібної кількості голосів.
- Проголосували 185 членів асамблеї (таємно).
- Толстого підтримали 79, але проти були аж 106 (це у 2 турі, у 1 росіянин також більшості голосів не набрав).
Примітно, що у другому турі кандидатуру Толстого винесли за рамки списку на окреме голосування за ініціативою української делегації спільно з латвійською, як повідомила одна з представниць України у ПАРЄ нардепка зі "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Українофоб та голова російської делегації Петро Толстой не буде віцепрезидентом ПАРЄ! Риторика, яку дозволяв собі цей російський політик, є несумісною зі стандартами й цінностями Ради Європи,
– написала вона у фейсбуці.
І навела кілька прикладів абсурдних заяв Толстого:
- Про те, що українці та росіяни – "один народ".
- Або що "України не існує, ніколи не існувало і ніколи не буде".
Не дивно, що у реакції на необрання Толстого інший член української делегації Олексій Гончаренко з "Європейської Солідарності" не добирав слів: "Петруша, бери водку та йди до ведмедя, не бути тобі віцепрезидентом ПАРЄ".
Українська делегація в ПАРЄ радіє дипломатичній перемозі / Фото з фейсбука Кравчук
Нагадаємо:
- Росія з січня 2015 припинила участь у засіданнях ПАРЄ, а з 2017 року перестала перераховувати внески в організацію.
- Це сталося тому, що представників Кремля позбавили права голосу у 2014 році – після окупації Криму та розв'язання війни на Сході України.
- Повернули право голосу Росії у червні 2019. А у січні 2020 Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження російської делегації без жодних застережень.
ПАРЄ повернула повноваження делегації Росії рівно 2 роки тому – у січні 2020: дивіться відео
Повний текст допису Євгенії Кравчук у фейсбуці:
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Українофоб та голова російської делегації Петро Толстой не буде віцепрезидентом ПАРЄ! Асамблея підтримала оскарження, ініційоване українською делегацією спільно з латвійською колегою.
Щойно Асамблея проголосувала проти його кандидатури. На підтримку Толстого було 79 голосів, 106 — проти. І це не дивно, адже риторика, яку дозволяв собі цей російський політик, є несумісною зі стандартами й цінностями Ради Європи.
Ні, українці та росіяни – не "один народ". Ніхто не має права казати, що "України не існує, ніколи не існувало і ніколи не буде". Закиди Толстого на нашу адресу та на адресу наших союзників із Baltic+ не залишилися без уваги. Що посієш – те й пожнеш.