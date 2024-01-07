З Україною НАТО стане значно сильнішим, – Зеленський розповів про плани на 2024 рік

Володимир Зеленський 7 січня записав традиційне звернення до українців. Президент розповів про найважливіші події 683 доби протистояння повномасштабної російської агресії.

Володимир Зеленський цієї неділі провів тривалу нараду. Вона стосується планів на 2024 рік у відносинах з партнерами у ЄС та НАТО.

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Зеленський розповів про нараду

Президент обговорив нашу комунікацію, внутрішні зміни та кроки у відносинах, на які розраховує Україна. Також обговорювалася непублічна робота з партнерами.

На нараді були: Денис Шмигаль, Руслан Стефанчук, Дмитро Кулеба, Андрій Єрмак, Рустем Умєров. Також там були присутні міжнародники Офісу Президента, профільна віцепремʼєр-міністерка, перший заступник міністра оборони.

Пріоритети наші зрозумілі: повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів, підготувати нашу переговорну рамку із Євросоюзом, а також виробити таку систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильніше,

– сказав Зеленський.

Зеленський відзначив візит голови МЗС Японії

Цієї неділі до Києва приїхала міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава. Зеленський назвав Японію дуже важливим та міцним партнером України. За його словами, відносини саме з цією країною є одним з найкращих наших міжнародних результатів.

Зеленський подякував Японії за досягнутий рівень відносин між нашими державами на рівні справжнього стратегічного партнерства та надану підтримку Україні. Зокрема безпекову допомогу, сильне лідерство у G7 та міжнародній політиці загалом, гуманітарне посилення нашої держави, фінансову підтримку. За його словами, зараз є новий великий пакет енергетичної підтримки від Токіо.

Сьогодні ми обговорили нашу подальшу взаємодію, зокрема конференцію щодо відновлення України, яка запланована на лютий, а також наші подальші спільні безпекові кроки, роботу щодо Формули миру та щодо посилення санкцій проти Росії,

– заявив український лідер.

Зеленський виступив на конференції

Цієї неділі президент взяв участь у відкритті безпекової конференції "Народ та оборона", яка щорічно проходить у Швеції. Голова держави назвав її одним з найбільш вагомих заходів у Північній Європі та найбільш представницьким у Швеції.

Представив бачення нашої держави щодо тих викликів і можливостей, які зараз є і для наших держав – України та Швеції, і для Європи загалом. Ключове – солідарність й спільні дії. Ми вже показали, що наша консолідація – усіх у Європі та вільному світі – здатна брати гору над усіма навіть найбільш масштабними проявами агресії. І в цьому році маємо зробити ще більше. Маємо додати ще й співпрацю в оборонному виробництві – у спільних проєктах, зокрема в Україні,

– повідомив голова держави.

Зеленський зазначив, що шведські бойові машини CV-90 та САУ Archer вже проявили себе в руках наших воїнів на фронті. Він наголосив, що вся Європа має достатній потенціал, щоб гарантувати безпеку за будь-яких обставин та настроїв у глобальній політиці.

Зеленський подякував українцям

Президент зазначив, що у Покровську, що на Донеччині, та у навколишніх селах все ще тривають аварійно-рятувальні роботи після російської атаки 6 січня. Продовжуються пошуки людей під завалами. На місці працюють всі необхідні служби, зокрема поліцейські та рятувальники. Зеленський подякував всім залученим до цих робіт.

Особливо хочу відзначити сержанта Віталія Бута, головного майстер-сержанта Володимира Долженка, старшого лейтенанта Богдана Мачульного та майора Сергія Пишнограєва. Я вдячний за вашу самовідданість. Також відзначу працівників поліції в Донецькій області: сержант поліції Ілля Петренко, лейтенант поліції Ярослав Яресько та капітан поліції Сергій Левченко. Дякую, хлопці,

– заявив лідер.

Також Зеленський подякував поліцейським Харківщини, які фіксують докази воєнних злочинів окупантів, розбираються з наслідками російських ударів, допомагають людям та спілкуються з рідними тих, хто загинув.

Зокрема, відзначу поліцейських, які працювали на місці після російського удару по селу Гроза в Купʼянському районі: майор поліції Юлія Бражо, майор Наталія Матвієнко та полковник Оксана Олійник. Я вдячний вам і всім вашим колегам, які працюють заради людей та України,

– сказав Зеленський.

Наостанок президент подякував кожному та кожній в Україні, хто додає сил державі, а також зміцнює наші позиції та весь український народ.