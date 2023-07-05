У низці областей України була повітряна тривога: окупанти імітували пуски ракети з Каспію

Територією України ширилася повітряна тривога. Причиною цього став імовірний запуск крилатих ракет з акваторії Каспійського моря. Згодом стало відомо, що окупанти його імітували.

Про загрозу ракетного удару попередили у Повітряних силах ЗСУ. Там зазначили, що ворог атакує Україну крилатими ракетами зі стратегічного бомбардувальника Ту-160.

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Росіяни імітували запуск ракет: що відомо

У Повітряних силах зробили чергове попередження. За наявними даними, стратегічний бомбардувальник Ту-160 маневрує на межі пускових рубежів. Він усе ще перебуває в акваторії Каспійського моря. Тож варто й надалі уважно стежити за сигналами повітряної тривоги.Моніторинговий канал Monitor зазначив, що команди на пуск надавали на тренувальній частоті публічно. Цікаво, що такий формат не використовували вже давно. Що стосується пуску ракет, то він був імітаційним.Почали ширитися відбої повітряної тривоги. Станом на 12:16 карта "позеленіла" повністю.

Відбувається щось дивне. На Сумщині – відбій. Тим часом знову сирени залунали для мешканців Полтавщини, а через хвилину – знову для Сумщини та Харківщини.Відбій повітряної тривоги оголосили для мешканців Харківської області.Тим часом відбій повітряної тривоги для мешканців Полтавської області.Карта повітряних тривог продовжує "червоніти". Сирени загуділи для мешканців Дніпропетровської області.Відомо про повітряну тривогу на Харківщині та Запоріжжі.У Повітряних силах попередили, що на Півдні повітряна тривога пов'язана з пуском крилатих ракет "Калібр".Про загрозу ракетної атаки попередили мешканців Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.Сирени залунали також на Донеччині. Не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте в укриттях до відбою.Повітряну тривогу оголосили у Полтавській і Сумській областях.

10:17 Повітряні сили попередили про ймовірні пуски крилатих ракет. Їх здійснили зі стратегічного бомбардувальника з акваторії Каспійського моря.

Якщо пуски реальні, орієнтовний час оголошення повітряної тривоги у південних та східних областях о 10:50,

– писали у Повітряних силах.

Уночі 5 липня росіяни атакували "Шахідами"

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що зафіксували виліт стратегічного бомбардувальника Ту-160. Українців попередили про ймовірну повітряну тривогу.

Зауважимо, що російські загарбники тероризували Україну також дронами-камікадзе. Під загрозою були Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області. Після опівночі мешканці повідомляли про те, що чули звуки вибухів.

У цих регіонах підрозділи ПВК "Схід" знищили всі 3 безпілотники, які запустив ворог. Глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук висловив подяку всім військовим. Адже вони врятували мешканців регіону від можливої трагедії.

За його словами, окупанти також скинули боєприпаси з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Попередньо, минулося без постраждалих. Наслідки атаки уточнюють.