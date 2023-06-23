Україною шириться повітряна тривога: ворог атакує ракетами з Каспію

У низці областей України у ніч проти 23 червня пролунала повітряна тривога. Причиною цього став запуск крилатих ракет з району Каспійського моря.

Мешканців країни попереджали про загрозу з неба. Залишайтеся в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

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Окупанти випустили крилаті ракети

Повітряні сили попереджають, що на Дніпропетровщині та Запоріжжі існує також загроза атаки дронами-камікадзе. Їх ворог міг запустити з південного напрямку.Сирени попереджали про ракетну загрозу мешканців Кіровоградської, Черкаської, Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської областей, а також Києва.Моніторинговий канал Monitor повідомив, що з аеродрому "Шайковка" злетіли ще два Ту-22м3. Нагадаємо, що ці стратегічні бомбардувальники несуть на собі ракети Х-22.Станом на цей час повітряну тривогу оголосили у 10 областях України. Наразі спокійно на Півночі, Заході, а також у Центрі.У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Імовірно, мовиться про Х-101/Х-555. Вони летять у Південно-Східному напрямку. Слід розуміти, що курс може змінюватися. А карта повітряних тривог – "червоніти" надалі.Про ймовірну атаку ракетами попередили також мешканців Сумської області.Сирени повідомляли про загрозу з неба мешканців Полтавської, Миколаївської, Херсонської, Харківської, Донецької та Одеської областей.Повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській області.

Зауважимо, що росіяни не полишають спроб тероризувати мирне населення України. Вони також завдають ракетних ударів, щоб вразити критичну та військову інфраструктуру нашої держави. Не минулося без атак у ніч проти 22 червня.

Били "Кинджалами" та Х-22