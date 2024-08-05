Україною шириться повітряна тривога: на Миколаївщині пролунав вибух
Вдень 5 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу: небезпека поширилась на більшість областей. Повітряні сили також попередили про загрозу балістики.
24 Канал закликає українців перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.
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В Україні лунає повітряна тривога
Після оголошення повітряної тривоги українців попередили про загрозу балістичного озброєння.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття,
– написали в Повітряних силах ЗСУ.
О 15:32 в ПС повідомили, що на Миколаївщину рухається швидкісна ціль.
Близько 15:35 моніторингові канали повідомили, що в Миколаївській області чули вибух.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
До слова, в Сумах вранці та вдень 5 серпня також пролунали вибухи. До цього по всій області оголосили повітряну тривогу.