Заходить далеко в тили: яку відстань може долати нова українська балістична ракета

Напередодні президент заявив про позитивне випробування української балістичної ракети. Стало відомо, який її радіус дії.

Так, в інтерв'ю Новини.LIVE радник керівника ОП Михайло Подоляк відповів, яку відстань може долати нова балістична ракета, передає 24 Канал.

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Яка дальність української балістичної ракети

600 – 700 (кілометрів, – 24 Канал), як президент сказав. Але я думаю, що це все питання, які ми з вами побачимо, коли вона буде ефективно працювати,

– наголосив Подоляк.

Зауважимо, 27 серпня під час форуму "Україна 2024. Незалежність" Володимир Зеленський заявив, що було позитивне випробування української балістичної ракети.

До речі, також у нас з'явилася нова гібридна зброя. Йдеться про ракету-дрон "Паляниця". Цікаво, що вона вже успішно атакує ворожі об'єкти й завдає агресору відчутних втрат.

Зокрема, "Паляницю" вперше застосували на День Незалежності України. Тоді президент наголосив, що ця абсолютно нова зброя – наш новий метод відплати агресору.