Огризко назвав головну зброю проти Росії: скільки ракет потрібно для знищення НПЗ

Росія дедалі гостріше відчуває наслідки ударів по своїй нафтовій інфраструктурі, однак для серйозного ефекту Україні потрібно масштабувати власні ракетні можливості. Саме здатність регулярно бити по ключових об'єктах може стати одним із факторів, який змусить Кремль рахуватися з наслідками війни.

Відомий дипломат і міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому Україні варто вкладатися у виробництво власної балістики та скільки ракет, за його оцінкою, може знадобитися для зупинки російської нафтопереробної промисловості.

Україні потрібно масштабувати виробництво балістики

Огризко наголосив, що сама наявність української балістичної ракети ще не визначає результат. Ключове питання – скільки таких ракет Україна зможе виробляти та застосовувати.

Західні партнери виділяють значні кошти на оборону України, однак частина цих грошей залишається на їхніх підприємствах. Натомість частину фінансування варто спрямувати безпосередньо на масштабування українського ракетного виробництва.

Головне питання буде не в тому, що вона літає, а в тому, скільки їх у нас буде,

– сказав Огризко.

Повне інтерв'ю Володимира Огризка: дивитись відео

Скільки ракет потрібно для ударів по НПЗ?

Дипломат вважає, що російська нафтопереробна промисловість має вразливе місце, яким Україна може скористатися.

Якщо уявити, що лишилося 7 – 8 ключових НПЗ, на кожний треба максимум п'ять ракет. Це означає, що російська нафтопереробна промисловість зупиняється,

– заявив Огризко.

Він пояснив, що наслідки такого сценарію відчуватиме не лише російська економіка. Дефіцит дизельного пального матиме прямий вплив і на забезпечення російської армії.

Огризко назвав російську нафтопереробку однією з ключових цілей для українських ударів. Саме системний вплив на цю галузь може завдати Росії відчутної шкоди.

І поява в України достатньої кількості власних балістичних ракет може суттєво змінити ситуацію. Якщо Україна зможе масштабувати виробництво, то отримає можливість регулярно завдавати ударів по критично важливих об'єктах російської інфраструктури.

Зауважимо, що восени Україна вперше застосувала у бою власну тактичну балістичну ракету FP-7. Президент Володимир Зеленський підтвердив її бойове застосування та подякував військовим за результат, а також заявив, що після цього розпочнеться масове виробництво ракети.

FP-7 розробляє українська компанія Fire Point, яка також працює над балістичною ракетою FP-9. На початку вересня в компанії повідомляли, що обидві ракети перебувають на етапі випробувань, а тепер FP-7 уже вперше застосували на полі бою.