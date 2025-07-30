Україна дуже близька до того, щоб мати власну балістику, – Шмигаль
- Україна активно працює над розробкою власних балістичних ракет, і за словами міністра оборони Дениса Шмигаля, країна дуже близька до цього.
- Президент Володимир Зеленський раніше заявив про продовження роботи над ракетною програмою з метою масового виробництва балістики.
Україна активно працює над виробництвом зброї. Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що наразі наша країна дуже близька до того, щоб мати власну балістику.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Шмигаля для "ВВС-Україна".
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Коли Україна матиме власні балістичні ракети?
У Дениса Шмигаля запитали, коли Україна матиме власні балістичні ракети для регулярного використання по цілях в Росії.
Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу,
– відповів міністр.
Нагадаємо, в червні цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує роботу над власною ракетною програмою. Зокрема, наразі триває розробка масового виробництва балістичної ракети.
До того ж заступник міністра оборони України Анатолій Клочко розповів, що в Україні кардинально змінили підхід до впровадження ракетної програми: ця галузь стала пріоритетом оборонної політики. За його словами, є результат, який дозволяє масштабувати виконання запланованих заходів.
Раніше аналітики Defense Express також припускали, що українські балістичні ракети вже проходять випробування безпосередньо в зоні бойових дій.