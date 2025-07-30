Україна активно працює над виробництвом зброї. Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що наразі наша країна дуже близька до того, щоб мати власну балістику.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Шмигаля для "ВВС-Україна".

Читайте також В Україні масштабують власне виробництво вибухівки: Свириденко поділилася планами

Коли Україна матиме власні балістичні ракети?

У Дениса Шмигаля запитали, коли Україна матиме власні балістичні ракети для регулярного використання по цілях в Росії.

Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу,

– відповів міністр.

Нагадаємо, в червні цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує роботу над власною ракетною програмою. Зокрема, наразі триває розробка масового виробництва балістичної ракети.

До того ж заступник міністра оборони України Анатолій Клочко розповів, що в Україні кардинально змінили підхід до впровадження ракетної програми: ця галузь стала пріоритетом оборонної політики. За його словами, є результат, який дозволяє масштабувати виконання запланованих заходів.

Раніше аналітики Defense Express також припускали, що українські балістичні ракети вже проходять випробування безпосередньо в зоні бойових дій.