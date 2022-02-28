Українська делегація прибула на переговори з Росією

Члени української делегації прибули до кордону з Білоруссю. Там заплановані переговори між Києвом та Москвою.

Головна тема переговорів – негайне припинення вогню. Крім того, Росія має вивести свої війська з України.

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Хто увійшов до складу делегації

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія,

міністр оборони Олексій Резніков,

радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк,

перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін,

народний депутат Рустем Умєров,

заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

Зауважимо, що з міркувань безпеки склад української делегації не розголошували, допоки вона не добралася до місця зустрічі. До речі, у заплановану локацію політики дісталися польським гвинтокрилом.

За словами нардепки Євгенії Кравчук, Київ розумів, що Москва та Мінськ можуть у будь-який момент зрадити. Тому до кордону делегація полетіла через Польщу.

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