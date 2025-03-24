Українська делегація залишиться в Ер-Ріяді ще на день: ЗМІ назвали причину

У неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії зустрілися делегації України та США. Утім, переговори продовжаться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Навіщо українські представники залишаються в Ер-Ріяді

Як повідомило Суспільному джерело в делегації, українські представники залишаться в Ер-Ріяді ще на один день. Вони мають зустрітися із представниками США.

Володимир Зеленський анонсував таку зустріч у своєму зверненні. Він пояснив, що діалог продовжиться після дня спілкування американців і росіян 24 березня. Президент чекає доповіді за результатами повторної зустрічі України та США.

Про що говорили росіяни з американцями 24 березня

Перемовини тривали майже 12 годин з трьома перервами. Утім, спільну заяву оприлюднять тільки 25 березня. Її текст нібито узгодили наприкінці зустрічі.

Російські пропагандисти з посиланням на Трампа писали, нібито в Ер-Ріяді обговорили територіальні питання та контроль США над АЕС в Україні. Сам Трамп заявляв, що США ведуть переговори про купівлю українських електростанцій.

Зараз деталей дуже мало. Зранку 25 березня Сєрґєй Лавров дасть інтерв'ю, де викладе російську версію подій.

Є думка, що Путін максимально затягуватиме переговори, щоб захопити якомога більше українських територій.