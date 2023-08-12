Підтримка надалі росте: Єрмак заявив, що вже 58 країн за підготовку української "формули миру"

Україна продовжує шукати союзників у підтримці Формули миру. За словами глави Офісу Президента, наразі зголосилися понад півсотні країн.

Про це у своєму телеграмі розповів Андрій Єрмак. Допис з'явився після півночі 12 серпня. За його словами, кількість країн продовжує рости.

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Попереднього разу було 43 країни

Якщо минулого разу (на зустрічі 5 серпня у Джидді – 24 Канал) в нас було 43 країни, сьогодні їх уже 58. І це ще не кінець, і ще я можу сказати, що в нас є велика кількість країн, яка хоче приєднатися,

– наголосив Єрмак в ефірі телемарафону.

За його словами, уже створили 10 груп з кожним пунктом "формули миру". У відповідних групах працюватимуть українські спеціалісти. Крім того, залучатимуть міжнародних експертів.

"Наш план – розробити цю детальну програму за кожним пунктом нашої формули та зробити це вже до кінця цього місяця. Для того, щоб уже через місяць, як ми домовилися в Джидді, ми могли провести наступне засідання на рівні радників і вже обговорювати дату та місце проведення саміту", – додав Єрмак.

Що цьому передувало