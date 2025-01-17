У США розсекретили дані про допомогу Україні з БпЛА: NYT розкрило деталі таємної підтримки

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена розкрила інформацію щодо підтримки українського виробництва безпілотників, яка донедавна була таємницею.

Це зробило українські дрони "ефективнішими та смертоноснішими". Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників, передає 24 Канал.

Дивіться також ШІ-зброя ЗСУ та рої дронів: якою буде оборонка майбутнього та чи можлива війна без людей

Як США допомогли українській індустрії БпЛА

За словами американських посадовців, Вашингтон витратив багато грошей, аби допомогти Україні розпочати й розширити власне виробництво безпілотних літальних апаратів. Згідно з оприлюдненою інформацією, частину військової допомоги Києву приховували.

Йдеться про підтримку у розробці нового покоління безпілотників, яку раніше ретельно приховували. Серед усього Сполучені Штати витратили 1,5 мільярда доларів, аби збільшити виробництво безпілотників в Україні. Також Вашингтон відправив в Україну працівників розвідки.

Це дозволило допомогти у розробці програми. Крім того, повідомляється про роботу над налагодженням зв'язків між американськими технологічними компаніями й українськими виробниками безпілотних літальних апаратів.

Водночас радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що американська підтримка України у вищезгаданій сфері виробництва зробила "реальний стратегічний вплив" на війну, яку наразі Росія веде проти нашої держави.

Посадовець розповів, що зусилля з використання безпілотників почалися після Харківського контрнаступу восени 2022 року. Потім процес пришвидшили під час підготовки до контрнаступу України на півдні у 2023 році.

На думку американських чиновників, інвестиції США зробили українські дрони "більш ефективними й смертоносними". Їхнє застосування посприяло сповільненню просування Росії на Сході України та допомогло знищити чверть Чорноморського флоту.

За словами Саллівана, підтримка у зміцненні української індустрії безпілотників дала "неоціненні уроки". Їх, як запевнив радник з нацбезпеки США, адміністрація Джо Байдена почала інтегрувати у власну оборонну промисловість.