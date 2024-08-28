Прокинулась від російського мультика: легендарна воїнка "Ксена" звернулась з закликом до батьків
Українська військовослужбовиця Оксана "Ксена" Рубаняк розповіла, що в поїзді прокинулась від того, що дитина дивилась російський мультик. За словами захисниці, країна різна і всі люди відрізняються.
Оксана Рубаняк сказала в інтерв'ю Яніні Соколовій, що вона виросла в проукраїнському середовищі, де школа, виховання, батьки – синтез, націлений на Україну, пише 24 Канал.
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До чого закликала "Ксена"
Я виросла в проукраїнському середовищі, але я не звинувачую людей, які виросли в іншому, тих, кому зараз 30, 40, 50 років. Я розумію, що вони росли в місті, де викладали історію Росії, російську мову, а українська була факультативом. Я це розумію, і я їх не звинувачую. Єдине прохання у мене: наразі будувати вектор націлений на збереження держави та починати це з виховання своїх дітей,
– наголосила захисниця.
Вона розповіла, що під час поїздки в потязі прокинулась від того, що почула російський мультик. Оксана Рубаняк пояснила, що вона не витримала.
"Я дуже експресивно висловилась до жінки. Кажу: ви сама можете розмовляти російською, але дитину ви маєте вчити української. Ви маєте показувати їй наші мультфільми, фільми, книжки. Потрібно забути те, якими ми були до 2022 року", – пояснила військовослужбовиця.
Вона додала, що з боку держави не було зроблено достатньо, щоб громадяни усвідомили всю цінність рідної мови, культури та надбань. Проте вона зазначила, що мова та культура мають значення.