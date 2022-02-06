Українська "Мрія" вразила Данію: на літак-гігант приїхали подивитись з інших країн Європи

Ан-225 побував в аеропорті Біллунда, що в Данії. Туди "Мрія" прилетіла, аби забрати допомогу для України. Українське авіадиво спричинило справжній фурор серед місцевих жителів і не тільки.

Подивитись на найбільший у світі літак приїжджали жителі і сусідніх країн. На летовище Біллунда прибули близько 2 тисяч осіб – усі заради "Мрії".

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Данські ЗМІ присвятили "Мрії" публікації

У ЗМІ Данії ретельно розписали усі технічні характеристики Ан-225. Порівнювали український літак з пасажирським Boeing.

У всьому світі існує лише один екземпляр літака, а тому це особливий день для аеропорту та для тих, хто цікавиться польотами,

– написали журналісти.

Зазначимо, що "Мрія" вже втретє побувала на території Данії, проте вперше приземлився в аеропорту Біллунда. Саме на це видовище ввечері 4 лютого приїхали поглянути численні глядачі.

Приїхали глядачі з сусідніх країн

За словами менеджера зі зв'язків із громадськістю аеропорту Медса Біспа Агерснапа, люди прибули з Фінляндії, Норвегії, Швеції, Німеччини та Англії.

З Данії "Мрія" вилетіла 5 лютого. Приземлився літак в Гостомелі під час снігопаду.

Наразі невідомо, що саме привезла "Мрія" в Україну. Волонтери кажуть про військову допомогу – боєприпаси, а данські ЗМІ повідомляють про "системи самотестування".

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Дивіться відео "Мрії" з летовища Біллунда:

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