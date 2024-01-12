Чого бракує Україні для контролю неба: авіаексперт назвав дві важливі складові

Президент Володимир Зеленський заявив, що сім додаткових систем ППО від партнерів можуть запобігти загибелі українців у Харкові, Одесі й Херсоні. Але, крім західного озброєння, Україна потребує ще дечого.

Авіаційний експерт Богдан Долінце прокоментував слова президента 24 Каналу і назвав ще одну важливу складову для захисту українського неба. За його словами, потрібен дозвіл на завдання ударів по території Росії.

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Річ у тім, що країна-агресорка обстрілює українське прикордоння ракетами С-300, які значно дешевші за ракети до системи ППО Patriot.

Найефективніший засіб – знищення саме пускових установок, тому що їх не так багато на відміну від тих ракет, які зберігаються на складах,

– пояснив Долінце.

А щоб знищувати пускові установки С-300, потрібно скасувати заборону на удари по території Росії або принаймні по буферній зоні вздовж 200 кілометрів від кордонів України вглиб країни-агресорки.

Маючи змогу бити по Росії і достатню кількість зброї для цього, захисники просто позбавили б ворога можливості застосовувати ракети С-300 по Харкову та іншим прикордонним містам.

"Сім систем дадуть змогу закрити як мінімум сім великих міст або принаймні створити певний бар'єр, який зможе знищувати ті чи ті повітряні цілі", – додав авіаексперт.

Ворог також вчиться

Українські оборонці неба останнім часом переважно показують високий рівень збиття ворожих повітряних цілей. Однак і російські окупанти не сидять склавши руки.

Якщо ефективність завдання ударів по одній цілі суттєво знижуватиметься, то ворог, найімовірніше, обере якусь іншу ціль. Зрозуміло, що інша ціль може не мати такого захисту від відповідних балістичних або крилатих ракет, дронів,

– зазначив Долінце.

Крім того, загарбники постійно модернізовують, удосконалюють не лише засоби повітряного нападу, як-от дрони, а й способи атаки. Зокрема, застосовують досить складні маршрути.

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