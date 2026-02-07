Загрози постійно зростають: військовий відповів, як ЗСУ можуть зламати армію Росії

Перед українською армією сьогодні стоїть багато викликів, адже ворог постійно нарощує кількість дронів, якими атакує Україну. Також противник має перевагу у кількості особового складу. Проте Сили оборони мають шанси відповісти на ці виклики.

Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом майор, командир 1030 окремого зенітного ракетного дивізіону "Аквіла" 3 армійського корпусу Максим Зайченко, наголосивши, які першочергові завдання стоять перед українським військом. Він назвав важливі кроки, які потрібно здійснити.

Дивіться також Буде жорстка розмова щодо вогневих груп, – Зеленський розповів про важкі пошкодження енергетики

Які спроможності потрібно нарощувати українським силам?

Зайченко наголосив, що міністр оборони Михайло Федоров поставив завдання ліквідовувати на місяць 50 тисяч одиниць живої сили ворога. І цей показник є цілком реальним.

"Колись нам говорили, що нереально збивати "Шахеди" зенітними дронами, але як виявилось, це реально. Впевнений, що якраз такий план на 2026 рік і буде реалізовано: збільшення кількості безпілотних систем для ураження і планка по ліквідації 50 тисяч окупантів. Це не просто так було озвучено, і має всі шанси на реалізацію", – підкреслив командир ракетного дивізіону.

Зверніть увагу! На думку підполковника і начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил ТрО Тараса Березовця, озвучена міністром оборони ціль у 50 тисяч ліквідованих окупантів на місяць може стати реальною вже за кілька місяців. Це напряму залежить від масштабування дронової компоненти – кількості розрахунків БпЛА та стабільних поставок ударних дронів.

Також існує, на його думку, нагальна потреба у нарощені спроможності щодо дронів. У 2025 році по території України було випущено 55 тисяч "Шахедів" та їхніх імітаторів. Відповідно є потреба у збільшенні існуючих і створенні додаткових підрозділів та оснащення їх засобами ураження. Для цього необхідна підтримка західних партнерів щодо надання зразків озброєння і техніки українським військовим.

Щодо напряму моєї роботи, то вважаю, що ППО Сухопутних військ на рівні з Силами безпілотних систем та Повітряними силами має стати повноцінним гравцем в боротьбі із безпілотними літальними апаратами. Ми дійсно показуємо високі результати ефективності знищення, але масштабування загроз з боку противника невпинно зростає,

– пояснив Максим Зайченко.

Водночас стандартні зенітно-ракетні засоби є дороговартісними і вони є у малій кількості. Тому потрібно створювати спроможності, підвищувати так звані малі ППО, що і роблять інші роди військ.

З якими складнощами стикається українська ППО?