Українська ППО знищила 45 одиниць ворожої авіації від початку вторгнення Росії

14 березня 2022 , 22:33
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Джерело:

Міноборони

Російська авіація зазнає великих втрат після того, як вторглася в Україну. З початку війни окупанти втратили 45 одиниць авіації, які збила українська ППО.

У Міноборони України повідомили, що засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 19 літаків.

До речі Росіяни все частіше змушені переходити в оборону й здаватися в полон українським військовим

Найбільше ППО підбило російських вертольотів – 20.

ППО знищила 45 одиниць російської авіації

  • 19 літаків;
  • 20 вертольотів;
  • 5 БпЛА;
  • 1 крилату ракету.

Зауважимо, що станом на ранок 14-го березня Росія у війні проти України втратила 77 літаків та 90 гелікоптерів. Щодо безпілотників, то знешкоджено вісім. Ворог втратив понад 12 тисяч військових.

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Автор: Михайло Гема