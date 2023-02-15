"Поза всякою підозрою": українська розвідка співпрацює з людьми з оточення Путіна

Українські розвідники співпрацюють з людиною, наближеною до Владіміра Путіна. У ГУР наголошують, що не всі в оточенні російського диктатора підтримують війну в Україні.

Про це розповів представник ГУР Андрій Черняк в інтерв'ю грецькому виданню Iefimerida. Він зазначив, що українська розвідка має контакти із різними інформаторами з боку Росії.

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Оточення Путіна не підтримує війну в Україні

Цікаво те, що серед цих осіб є представники вищих ешелонів Кремля. Він наголосив, що Україна спромоглася знайти механізми співпраці з близькими до Путіна людьми.

Це люди поза всякою підозрою, відомі як прихильники "великої Росії". В оточенні Путіна досить багато людей, які не підтримують його політику щодо України. Коротко кажучи, він проти саме цієї війни. Однак навряд чи є такі, хто робить це з через дружні почуття до України або через те, що ненавидить війну,

– сказав Черняк.

Що кажуть інформатори про плани Путіна

За словами Черняка, більшість інформаторів співпрацюють з Україною для своєї вигоди та обстоюють особистий інтерес.

"Хтось – щоб урятувати йому життя, хтось – тому що він втрачає гроші. Після вторгнення в Україну кілька людей стали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається", – пояснив представник ГУР.

Черняк переконаний, що інформатори можуть повалити режим Путіна лише у разі його достатнього ослаблення, але зараз вони не готові до цього.

Наприкінці він наголосив, що "якщо Путін втратить владу, то вони його знищать".

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