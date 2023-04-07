Завдяки українській розвідці Росія частково змінила плани щодо перевороту в Молдові

Володимир Зеленський попередив Молдову, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. Адже наша розвідка перехопила ці дані.

Олексій Данілов розповів у інтерв'ю, що завдяки розголосу, Росія частково змінила плани. Проте секретар РНБО пояснив, що Україна більш ніж впевнена – остаточно Кремль планів не змінить.

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Що сказав Данілов про плани Кремля щодо Молдови

У Молдові спостерігається така ж загарбницька політика, як і в Україні. Але там так звана спроба "тихої" окупації, а в нас спроба окупації з використанням зброї. Варто розуміти, що Росія – це імперська країна, яка хоче захоплювати, захоплювати й захоплювати,

– пояснив Данілов.

Окрім того, посадовець відповів на питання, як переворот у Молдові, якщо таки станеться, вплине на російську-українську війну. Секретар Ради національної безпеки і оборони України пояснив, що:

дуже хоче, щоб цього не сталося;

світові потрібно реагувати на російські заколоти, які постійно відбуваються на тих чи інших територіях.

"У цих експериментах Росії треба ставити крапку. Якби світ реагував вчасно, ми б зараз не були в ситуації війни", – заявив Данілов.

Росія готувала переворот в Молдові