Завдяки українській розвідці Росія частково змінила плани щодо перевороту в Молдові
Джерело:"Укрінформ"
Володимир Зеленський попередив Молдову, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. Адже наша розвідка перехопила ці дані.
Олексій Данілов розповів у інтерв'ю, що завдяки розголосу, Росія частково змінила плани. Проте секретар РНБО пояснив, що Україна більш ніж впевнена – остаточно Кремль планів не змінить.
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Що сказав Данілов про плани Кремля щодо Молдови
У Молдові спостерігається така ж загарбницька політика, як і в Україні. Але там так звана спроба "тихої" окупації, а в нас спроба окупації з використанням зброї. Варто розуміти, що Росія – це імперська країна, яка хоче захоплювати, захоплювати й захоплювати,
– пояснив Данілов.
Окрім того, посадовець відповів на питання, як переворот у Молдові, якщо таки станеться, вплине на російську-українську війну. Секретар Ради національної безпеки і оборони України пояснив, що:
- дуже хоче, щоб цього не сталося;
- світові потрібно реагувати на російські заколоти, які постійно відбуваються на тих чи інших територіях.
"У цих експериментах Росії треба ставити крапку. Якби світ реагував вчасно, ми б зараз не були в ситуації війни", – заявив Данілов.
Росія готувала переворот в Молдові
- На початку лютого 2022 року Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселю заявив, що наша розвідка перехопила план Росії. Він полягав у тому, що Кремль хотів зруйнувати політичну ситуацію в Молдові.
- Президентка Молдови Майя Санду заявила, що мовиться про короткостроковий план, який передбачає диверсії з залученням осіб з військовим вишколом. Проте вони мали бути переодягнені в цивільне.
- Заступниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід заявила, що це знайомий "російський сценарій". Вона пояснила, що з цим сценарієм ми добре знайомі. Адже це Росія зробила в Молдові, Україні, Грузії. Карен Донфрід додала, що список можна продовжувати.