Українська сторона на переговорах спілкується із росіянами через перекладача

У Стамбулі тривають переговори України та Росії. Зустріч триває уже понад годину.

Увесь цей час українська сторона спілкується із росіянами через перекладача. Про це повідомляє джерело 24 Каналу в українській делегації.

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Що відомо про переговори у Туреччині

Переговори між Україною та Росією розпочалися приблизно після 13:30, хоча були заплановані на 12:30.

До того ж росіяни запізнилися на зустріч і прибули до палацу Долмабахче на 13 хвилин пізніше, запланованого часу.

Одним із пріоритетних питань, які хотіла обговорити українська делегація з російською, – припинення вогню.

До слова, Росія не захотіла, щоб США були присутніми під час цих переговорів. Представник США Ентон мав провести окрему зустріч із головою російської делегації Мединським.

До слова, переговори 16 травня є першими з березня 2022 року, які Україна та Росія проводять віч-на-віч.

Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що пов'язує з цим перемовини, – це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян прив'язати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють,

– наголосив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Наразі офіційно невідомо, як саме тривають перемовини. Однак, у Reuters зауважують, що вимоги росіян нереалістичні та значно перевищують усе, що обговорювалося раніше.