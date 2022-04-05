Українська "Стугна" знищила найновіший російський ударний вертоліт Ка-52: приголомшливе відео

5 квітня 2022 , 14:26
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Джерело:

фейсбук Юрія Кочевенка

Українські герої продовжують активне винищення російських окупантів. Кожного дня велика кількість особового складу та техніки ворога йдуть у небуття.

Українські захисники вправно б'ють ворога не лише із озброєння, яке надають наші союзники. Неймовірно ефективно наші артилеристи себе проявляють і з допомогою вітчизняних комплексів. 

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Знищення вородого вертольота

Бійці 95 ОДШБр показали красу дії вітчизняного ПТРК "Стугна". Демонстрація вийшла яскравою – наші чудові захисники збили найновіший російський ударний вертоліт Ка-52. 

"Стугна" проти російського ударного вертольота: відео

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Автор: Ярослав Сиваківський