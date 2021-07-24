Суддя з Донеччини має російське громадянство й квартиру в окупованому Криму: розслідування

Українська суддя Юлія Переясловська має не лише паспорт громадянки Росії, але й володіє квартирою в окупованому Криму. Усе це не заважає їй вершити правосуддя в Україні та отримувати тут 70 тисяч гривень зарплати.

Про це свідчать результати OSINT-розслідування. Згідно з ним, квартиру в окупованому Севастополі Переясловська отримала вже після російської окупації Криму, а громадянство Росії – у 2019 році.

Важливо "Шарік, ти балбєс": на адмінмежі з окупованим Донбасом з'явився цікавий білборд

Нерухомість судді в Криму

Площа квартири в окупованому Росією Севастополі складає 134 квадратних метри. Суддя придбала її у 2016 році та записала на свою рідну тітку. У зазначеній квартирі Переясловська проживала у період відпустки, яка тривала майже 2 роки – із 26 жовтня 2018 року до 19 серпня 2020 року.

Розслідувачі встановили, що суддя протягом останніх 4 років 9 разів під різними приводами виїжджала на територію держави-агресора та окупованого Криму. Цікаво, що зараз суддя Переясловська перебуває в черговій відпустці – знову в окупованому Севастополі.

Виходить, що після набуття громадянства Росії суддя Переясловська використовує паспорт Росії для проходження російських пунктів пропуску, а паспорт громадянки України – для проїзду через українські ПП,

– мовиться у розслідуванні.

Що відомо про суддю з російським паспортом