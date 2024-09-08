Єдина надія зараз: який варіант протидії балістиці, якою росіяни б'ють по позиціях ЗСУ

Росія отримала близько 200 балістичних ракет з Ірану. Іранське озброєння підсилить наступ армії країни-агресора. Також цю балістику росіяни активно використовуватимуть в Курській області.

Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Він припустив, що може допомогти Збройним Силам у протидії з новим озброєнням противника.

До теми Іран офіційно підтвердив передачу: наскільки небезпечні балістичні ракети Fateh

Які можливості відкриває власна високоточна бомба

На Курщині українські війська контролюють 1000 кілометрів квадратних, тому окупантам недоречно використовувати "Іскандери", а іранські ракети якраз підходять. На жаль, Сили оборони не мають можливості розмістити там ЗРК Patriot, які збиватимуть іранську балістику.

Україна зараз навпаки в позиції суцільної оборони й поки що не можу атакувати російську територію західною зброєю. Надія на дрони-ракети "Паляницю" та своя балістика, але невідомо, коли вона з'явиться. Проте ще є українські бомби,

– зауважив Ступак.

Зазначимо, що Україна розробляє новий комплект планування та наведення для перетворення некерованих бомб радянського зразка на високоточні боєприпаси. Завдяки крилам і встановленому на хвості ракетному прискорювачу, ймовірно, бомба з GPS-наведенням дуже схожа на Hammer. За попередніми даними, вони можуть підлітати на 65 кілометрів.

"Це нові можливості для нашої авіації підлітати", – наголосив колишній співробітник СБУ.

Яка загроза від іранської балістики

Аналітики ISW зауважили, що росіяни, ймовірно, використовуватимуть ракети Fateh-360 для атаки по енергетичній, військовій та цивільній інфраструктурі України. Ступак оцінив, які загрози чекають на Україну через появу в Росії іранської балістики.

Я не погоджуюся з припущенням щодо ударів по критичній інфраструктурі. Адже якщо взяти за базу дальність ураження 120 кілометрів й понад 200 ракет, які передані, то їх ніхто не запускатиме біля лінії фронту. Пускові установки будуть приблизно на відстані 40 – 60 кілометрів від лінії розмежування,

– мовив ексспівробітник СБУ.

Тож, на думку Ступака, у зоні ураження насамперед українські військові об'єкти. Також під загрозою ударів прикордонні регіони – Чернігівщина, Харківщина, Херсонщина, Запоріжжя.

До слова, Сполучені Штати заявили, що якщо підтвердиться факт передачі балістики з Ірану до Росії, то це буде свідченням "драматичної ескалації".