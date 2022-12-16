Українська війна за Незалежність може стати прологом до Великої Війни, – Данілов
Джерело:"Українська правда"
Олексій Данілов заявив, що війна за нашу Незалежність може стати прологом до Великої Війни. Проте секретар РНБО пояснив, за якої умови це може трапитись.
Відповідну інформацію Сергій Данілов розповів у своїй колонці. Також він пояснив, що невідворотність Великої Війни можна поховати, поховавши режим російського диктатора.
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Що думає Данілов про Велику Війну
Олексій Данілов розповів, що саме за повної мовчанки та бездіяльності урядів Європи в 30-х роках накачав "м'язи" режим Гітлера.
Ба більше, у 20 – 21 столітті Захід допустив так звану реінкарнацію авторитарного режиму Владіміра Путіна.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України пояснив, що:
- наразі мовиться не тільки про Україну;
- мовиться про небезпеку народження нового антилюдського та антигуманістичного утворення, химери злуки нацизму з комунобільшовизмом;
- мовиться про режим, амбіції якого глобальні, а не регіональні, як би це комусь не хотілось.
Українська війна за Незалежність може стати тільки прологом до Великої Війни, якщо людство дійсно нічому не навчилось і загибель мільйонів була марною,
– заявив Данілов.
Данілов уточнив, що саме треба запам'ятати світу
Секретар Ради національної безпеки та оборони України пояснив, що історія мала б навчити:
- не йти на компроміс із диктатором, адже це відкладена проблема, що повернеться максимально ускладненою;
- не погоджуватися на поступки диктаторові, адже вони обернуться програшем та найдорожчою з можливих цін;
- не боятись викликів, які кидають диктатури. Адже вони живляться страхом і боягузтвом;
- не брати гроші від диктатора, бо вони нікому і ніколи не принесли добра.
І найголовніше: не зупинятися на півдорозі, якщо вступили в боротьбу, не погоджуйтесь на півміри та на піврішення, йдіть до кінця, тільки повне знищення, хірургічне видалення пухлини гарантує відсутність рецидивів,
– закликав Данілов.
Він також сказав, що перемогти замало, потрібне "лікування" суспільства і держави: дерашисація, усвідомлення і прийняття колективної вини, національне покаяння, вивчення, закріплення і постійне повторення пройдених уроків.
Ба більше, секретар РНБО уточнив, що другий етап ліквідації Росії почався 24 лютого 2022 року і в наших силах розпочати третій завершальний етап – деконструкцію російської псевдофедерації.
"Найкраща гарантія безпеки для України та світу, це депутінізація, денуклеарізація і демілітаризація Росії, демонтаж її псевдофедерального утворення, формування незалежних республік – Татарстану, Ічкерії, Сибіру, Далекого Сходу, Півдня та Півночі Росії", – заявив Данілов.
Важливі попередні заяви посадовців про війну
- 15 грудня радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що в Росії з'явилася петиція про те, що потрібно закінчувати "спеціальну військову операцію" в Україні. Вона набрала понад 25 тисяч громадян.
- Проте Подоляк пригадав, що в Росії немає демократії, тож війна буде тривати до того часу, поки Кремль не програє.
- Окрім того, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон пояснював, що війна в Україні може завершитись тільки поразкою Владіміра Путіна. За даними колишнього посадовця, для цього треба, щоб "завіса якомога швидше опустилася над авантюрою Путіна".