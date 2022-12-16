Українська війна за Незалежність може стати прологом до Великої Війни, – Данілов

Олексій Данілов заявив, що війна за нашу Незалежність може стати прологом до Великої Війни. Проте секретар РНБО пояснив, за якої умови це може трапитись.

Відповідну інформацію Сергій Данілов розповів у своїй колонці. Також він пояснив, що невідворотність Великої Війни можна поховати, поховавши режим російського диктатора.

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Що думає Данілов про Велику Війну

Олексій Данілов розповів, що саме за повної мовчанки та бездіяльності урядів Європи в 30-х роках накачав "м'язи" режим Гітлера.

Ба більше, у 20 – 21 столітті Захід допустив так звану реінкарнацію авторитарного режиму Владіміра Путіна.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України пояснив, що:

наразі мовиться не тільки про Україну;

мовиться про небезпеку народження нового антилюдського та антигуманістичного утворення, химери злуки нацизму з комунобільшовизмом;

мовиться про режим, амбіції якого глобальні, а не регіональні, як би це комусь не хотілось.

Українська війна за Незалежність може стати тільки прологом до Великої Війни, якщо людство дійсно нічому не навчилось і загибель мільйонів була марною,

– заявив Данілов.

Данілов уточнив, що саме треба запам'ятати світу

Секретар Ради національної безпеки та оборони України пояснив, що історія мала б навчити:

не йти на компроміс із диктатором, адже це відкладена проблема, що повернеться максимально ускладненою;

не погоджуватися на поступки диктаторові, адже вони обернуться програшем та найдорожчою з можливих цін;

не боятись викликів, які кидають диктатури. Адже вони живляться страхом і боягузтвом;

не брати гроші від диктатора, бо вони нікому і ніколи не принесли добра.

І найголовніше: не зупинятися на півдорозі, якщо вступили в боротьбу, не погоджуйтесь на півміри та на піврішення, йдіть до кінця, тільки повне знищення, хірургічне видалення пухлини гарантує відсутність рецидивів,

– закликав Данілов.

Він також сказав, що перемогти замало, потрібне "лікування" суспільства і держави: дерашисація, усвідомлення і прийняття колективної вини, національне покаяння, вивчення, закріплення і постійне повторення пройдених уроків.

Ба більше, секретар РНБО уточнив, що другий етап ліквідації Росії почався 24 лютого 2022 року і в наших силах розпочати третій завершальний етап – деконструкцію російської псевдофедерації.

"Найкраща гарантія безпеки для України та світу, це депутінізація, денуклеарізація і демілітаризація Росії, демонтаж її псевдофедерального утворення, формування незалежних республік – Татарстану, Ічкерії, Сибіру, Далекого Сходу, Півдня та Півночі Росії", – заявив Данілов.

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