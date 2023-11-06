Мілітаризуємо економіку, – Кулеба про нарощення виробництва усіх видів озброєння
Джерело:Welt
Україна не хоче залежати від країн Заходу, тому нарощує виробництво усіх видів озброєння. Також відбувається мілітаризація економіки, що вкрай важливо в теперішніх обставинах.
Про це в інтерв'ю німецьким журналістам розповів голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Була опублікована розмова у неділю, 5 листопада. Зі слів Кулеби зрозуміло, що наша держава повинна бути озброєною до зубів, попри політичну ситуацію на Заході.
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Мілітаризація економіки
Як зазначив міністр, уже наступного року у Сполучених Штатах обиратимуть президента. Зокрема, через це наша держава проводить активну підготовку, аби не залежати від військової допомоги Вашингтона. Вочевидь, не зовсім зрозуміло, у який бік може змінитися політична ситуація.
Наразі ми вкладаємо великі кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь. Ми значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо економіку,
– констатував Кулеба в інтерв'ю Welt.
Водночас посадовець наголосив, що Україна просто-таки не може собі дозволити сподіватися на стабільне постачання озброєння лише від союзників упродовж наступних років. Тому й наразі відбувається активне капіталовкладення у власну оборонно-промислову галузь.
Україна і зброя: останнє
- Цими днями голова МЗС відвідував Німеччину, де зустрівся з генеральним директором оборонного концерну Rheinmetall. За результатами перемовин Кулеба запевнив, що Україна матиме більше зброї для захисту від російських окупантів, зокрема більше боєприпасів.
- Окрім того, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в колонці для The Economist розповідав про "порох", який допоможе нашій державі не загнати цю війну в окопи. Йдеться про розвиток засобів РЕБ, виробництво безпілотників та обладнання для розмінування.
- Також нещодавно голова Міністерства оборони нашої держави Рустем Умєров мав розмову зі своїм колегою зі США, очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Він подякував за оголошений пакет військової допомоги у 425 мільйонів доларів.