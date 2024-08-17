На морі, землі і в повітрі: Зеленський показав українську зброю, що нищить потенціал Росії

Для знищення російського потенціалу Україна використовує різну зброю. Зокрема, системи для морського, наземного та повітряного застосування.

Так, президент України Володимир Зеленський показав українські розробки зброї, які додають сили нашій державі та знищують російський потенціал.

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Зеленський продемонстрував українські розробки зброї

Президент Зеленський показав українські розробки зброї, які успішно знищують потенціал країни-агресорки.

На морі: "Нептун", Sea Baby, MAGURA V5.

На землі: "Богдана", "Стугна", "Корсар".

У повітрі: "Бобер", "Морок", "Лютий".

Наші українські розробки, які очищують Чорне море, додають сили нашій державі та знищують російський потенціал,

– ідеться в повідомленні президента.

У ролику зазначається, що спроможності українського оборонно-промислового комплексу вже інші та значно вищі. Також згадуються результативні удари по російських НПЗ і аеродромах.

"Українці та українки довели, що ми самі можемо розробляти, виробляти та розвивати зброю", – ідеться у відео.

Українська зброя, що нищить потенціал Росії: дивіться відео