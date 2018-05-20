Українська актриса Ольга Куриленко вийшла на червону доріжку в Каннах: чарівні фото

Актриса Ольга Куриленко з Бердянська, Україна, яка зараз проживає у Франції і має французьке громадянство, відвідала закриття Каннського кінофестивалю-2018 на Лазуровому березі.

Вчора, 19 травня, відбулось закриття грандіозного кінофестивалю в Каннах, де "Золоту пальмову гілку" отримав японський кінорежисер за фільм Хірокадзу Корееда "Магазинні злодії" ("Shoplifters").

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На червоній доріжці в останній день фестивалю з’явилась і Ольга Куриленко. Для світського виходу українська зірка приміряла дві сукні. В романтичній легкій сукні з невисокими підборами жінка прибула на прем’єру фільму "Людина, яка убила Дон Кіхота" Террі Гілліама, в якій зіграла одну з головних ролей.



Ольга Куриленко на Каннському кінофестивалі-2018



Ольга Куриленко на Каннському кінофестивалі-2018

Іншу ж урочисту сукню від Dior вона обрала для вечірнього виходу. Плаття сірого кольору з пишною спідницею, яке підкреслював стильний поясок, дуже пасувало до очей та макіяжу актриси. Свій образ Ольга доповнила витонченими прикрасами, чорним клатчем і туфлями-човниками.

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Ольга Куриленко на Каннському кінофестивалі-2018



Ольга Куриленко на Каннському кінофестивалі-2018



Ольга Куриленко на Каннському кінофестивалі-2018