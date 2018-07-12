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Українська багатоборка Шух стала чемпіонкою світу з метання спису

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Аліна Шух
Аліна Шух / Reuters

19-річна українка Аліна Шух виборола золото з дисципліни метання спису на Чемпіонаті світу U-20 з результатом 55,95 м.

Українська багатоборка вирішила спробувати себе в метанні списа на змаганнях в Тампері, Фінляндія. Українка зробила три спроби, кожен раз покращуючи результат. У підсумку, Шух показала свій кращий результат сезону - 55,95 м і залишила позаду лідера сезону – японку Томоко Кувазое.

У кінцівці змагань трапився неприємний епізод: Шух пішла виконувати п'яту спробу, але не зуміла цього зробити. Шосту спробу вона пропустила. Як виявилося згодом, українка травмувала привідний м’яз стегна.

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Проте чемпіонський характер Шух взяв своє. Попри травму вона вирішила змагатися з семиборства і боротися до останнього. У першому виді, бігу на 100 метрів з бар’єрами, вона показала час 14,68 секунд. Після фінішу і консультації з лікарями, на жаль, стало остаточно зрозуміло, що далі продовжувати змагання Аліна не зможе.

У минулому сезоні Аліна вигравала золото юніорського чемпіонату Європи в семиборстві, а також фінішувала 14-ю на дорослому чемпіонаті світу.

Теги: Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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