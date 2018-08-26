Українська баскетболістка стала найкращою на чемпіонаті Європи

Українка Анастасія Ковтун стала абсолютно кращим ребаундером (краща за кількістю підбирань) чемпіонату Європи серед 16-річних, який 25 серпня завершився у Чорногорії.

Центрова збірної України приголомшила своїх суперниць на цьому чемпіонаті Європи у дивізіоні "В". У середньому за гру Ковтун здобувала вражаючі 14.1 підбирання, повідомляє сайт Федерації баскетболу України.

Читайте також: Збірна України поступилася Латвії у контрольному поєдинку

Її найближча переслідувачка за звання кращої підбираючої на чемпіонаті швейцарка Емма Чардон мала 11.3 підбирання у середньому за матч.

Зазначимо, що у жодній грі Анастасія не здобула менше 10-ти підбирань. Кращим у цьому показнику для Ковтун була стартова гра проти Норвегії – 18 підбирань. Загалом на цьому чемпіонаті Європи середня статистика однієї з лідерок нашої збірної була близькою до "дабл-даблу" – 9 очок та 14.1 підбирання.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24