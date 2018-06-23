Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матчі Ліги Європи
На матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи працюватиме українська бригада арбітрів.
Призначення на матч "Сан-Хулія" з Андорри проти "Гзіри" з Мальти отримав українець Денис Шурман. разом з ним працюватиме і українська бригада арбітрів.
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Гра відбудеться 26 липня в Андоррі.
Джерело: 24 Канал
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