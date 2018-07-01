Українська легкоатлетка Левченко завоювала бронзу на етапі "Діамантової ліги"52 Читать новость на русском
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко завоювала бронзову медаль на етапі "Діамантової ліги" у Парижі.
Левченко з третьої спроби взяла висоту 1,97 метра, встановивши найкращий результат сезону.
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Володарці срібної медалі представниці Бельгії Нафіссату Тіам українка поступилась лише кількістю спроб.
Ще одна українка Катерина Табашник посіла шосте місце, показавши результат 1,94 метра.
Золото цього етапу "Діамантової ліги", завоювала спортсменка Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором.
Вона показала не лише найкращий результат сезону у світі, але й встановила рекорд змагань здолавши позначку 2,04 метра.
Джерело: 24 Канал
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