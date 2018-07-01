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Українська легкоатлетка Левченко завоювала бронзу на етапі "Діамантової ліги"

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Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко завоювала бронзову медаль на етапі "Діамантової ліги" у Парижі.

Левченко з третьої спроби взяла висоту 1,97 метра, встановивши найкращий результат сезону.

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Володарці срібної медалі представниці Бельгії Нафіссату Тіам українка поступилась лише кількістю спроб.

 

sᴜᴍᴍᴇʀ

Допис, поширений ＹＵＬＩＹＡ ＬＥＶＣＨＥＮＫＯ (@levchenkou)

Ще одна українка Катерина Табашник посіла шосте місце, показавши результат 1,94 метра.

Золото цього етапу "Діамантової ліги", завоювала спортсменка Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором.

Вона показала не лише найкращий результат сезону у світі, але й встановила рекорд змагань здолавши позначку 2,04 метра.

 

Теги: Новини Франції Новини України Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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