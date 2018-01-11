Українська модель знялася для німецького Elle: елегантні фото
11:26, сьогодні 3700 Читать новость на русском
Всесвітньо відома українська топ-модель Алла Костромічова знялася для модного журналу Elle Німеччина.
Автором зйомки виступив фотограх Джошуа Джордан. А бездоганний стиль створила Астрід Доїл – модний редактор Elle Німеччина.
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На кадрах Алла позувала у костюмі вільного крою пісочного кольору.
Варто відзначити, що зараз Костромічова мало бере участь у зйомках чи показах, весь час вона присвячує власному модельному агентству та проекту "Том модель по-українськи".
Джерело: 24 Канал
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