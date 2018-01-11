Українська модель знялася для німецького Elle: елегантні фото

Всесвітньо відома українська топ-модель Алла Костромічова знялася для модного журналу Elle Німеччина.

Автором зйомки виступив фотограх Джошуа Джордан. А бездоганний стиль створила Астрід Доїл – модний редактор Elle Німеччина.

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Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 10 Січ 2018 р. о 1:05 PST

Допис, поширений Joshua Jordan (@joshuajordan1) 10 Січ 2018 р. о 1:42 PST

Допис, поширений Sandrine Van Slee (@sandrinevanslee) 10 Січ 2018 р. о 8:59 PST

На кадрах Алла позувала у костюмі вільного крою пісочного кольору.

Варто відзначити, що зараз Костромічова мало бере участь у зйомках чи показах, весь час вона присвячує власному модельному агентству та проекту "Том модель по-українськи".