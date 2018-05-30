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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Українська сенсація Roland Garros вилетіла з турніру

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Українська тенісистка Катерина Козлова, яка у першому раунді Roland Garros вибила минулорічну переможницю турніру Єлєну Остапенко, вилетіла у другому раунді змагань.

У суперниці Катерина Козловій попалася чешка Катеріна Сінякова. Приблизно однакові за силою суперниці (Козлова – 67-а у рейтингу WTA, Сінякова – 54-а), витратили дві години та двадцять хвилин для визначення переможниці. Вони зіграли усі три сети.

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Козлова повела у рахунку, вигравши два перші гейми. Однак після цього три свої подачі віддала суперниці. Сінякова «відповіла взаємністю», теж тричі поспіль програвши свої подачі. Відтак все вирішилося на тай-брейку. Тут успішнішою виявилася українка.

Натомість у другому сеті вже чешка повела 0:2. А згодом і 1:4. Відіграна Козловою одна подача не надто допомогла. Рахунок у матчі став рівним.

Третій сет Козлова теж провела не надто вдало. Вигравши свою першу подачу, дві наступні вона програла (одну з них – взагалі без боротьби). У Сінякової залишилося більше сил на кінцівку матчу. Попри те, що українці вдалося зрівняти рахунок 4:4, свою наступну подачу Козлова чисто програла, а згодом і заключну подачу суперниці, яка з першої спроби реалізувала матч-пойнт.

Катерина Козлова – Катеріна Сінякова 1:2 (7:6, 4:6, 4:6).

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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