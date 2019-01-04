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      Українська сенсація Ястремська представить країну на турнірі WTA в Австралії

      276 Читать новость на русском
      Даяна Ястремська
      Даяна Ястремська

      Третя ракетка України Даяна Ястремська з наступного тижня стартує в основній сітці турніру WTA International в австралійському Хобарті.

      18-річна українка в першому раунді змагань зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації.

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      У свою чергу, через кваліфікацію на турнір спробує пробитися інша українка Катерина Козлова (WTA 98), що отримала у відборі 12 номер посіву. У першому матчі їй належить зіграти з француженкою Іриною Раміалісон (WTA 386).

      А у другому колі кваліфікації з високим ступенем ймовірності Козлова вийде на третю сіяну – польку Магду Лінетт.

      Зазначимо, що турнір в Хобарті відбудеться 7-12 січня. Його призовий фонд становить 250 тисяч доларів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Даяна Ястремська Теніс
      Джерело: 24 Канал
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