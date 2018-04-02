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Українська шахістка Ганна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу

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Ганна Музичук
Ганна Музичук

Ганна Музичук виграла жіночий чемпіонат Європи з бліцу. Захопивши перевагу у першому турі, українка до кінця зберігала лідерство і програла лише один раз.

Загалом за 13 турів Ганна Музичук, яка до цього стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи зі швидких шахів, здобула 10 очок. Програла вона лише один раз – в останньому турі, який вже для неї нічого не вирішував у турнірній таблиці.

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Хоча срібна та бронзова призерки змагань – німкеня Елізабет Петц та полячка Моніка Сочко набрали по 9,5 балів. Варто додати, що Петц перед тим виграла чемпіонат Європи зі швидких шахів.

Зазначимо, що Ганна Музичук була чемпіонкою світу з шахів одразу у двох дисциплінах – рапіді та бліці. Однак у 2017 році вона відмовилася поїхати на чемпіонат світу у Саудівську Аравію на захист титулу через порушення прав жінок у цій країні.

Теги: Шахи Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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