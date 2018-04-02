Українська шахістка Ганна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу

Ганна Музичук виграла жіночий чемпіонат Європи з бліцу. Захопивши перевагу у першому турі, українка до кінця зберігала лідерство і програла лише один раз.

Загалом за 13 турів Ганна Музичук, яка до цього стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи зі швидких шахів, здобула 10 очок. Програла вона лише один раз – в останньому турі, який вже для неї нічого не вирішував у турнірній таблиці.

Читайте також: Львів'яни Іванчук і Музичук стали найкращими шахістами України

Хоча срібна та бронзова призерки змагань – німкеня Елізабет Петц та полячка Моніка Сочко набрали по 9,5 балів. Варто додати, що Петц перед тим виграла чемпіонат Європи зі швидких шахів.

Зазначимо, що Ганна Музичук була чемпіонкою світу з шахів одразу у двох дисциплінах – рапіді та бліці. Однак у 2017 році вона відмовилася поїхати на чемпіонат світу у Саудівську Аравію на захист титулу через порушення прав жінок у цій країні.