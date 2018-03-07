Українська співачка відверто розповіла про свої пластичні операції

Українська співачка, солістка "НеАнгелів" Слава Камінська поділилася, що зверталася за послугами пластичних хірургів.

Про це Камінська написала у своєму Instagram та виклала знімки до пластики обличчя.

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Як відомо, Слава вийшла заміж за пластичного хірурга, однак зірка каже, що робила пластику до знайомства з чоловіком.

"Я ніколи не приховувала того, що вдавалася до послуг пластичного хірурга, і мало того, одна з небагатьох, хто відверто про це говорив в багатьох інтерв'ю. І було це задовго до появи в моєму житті коханої людини з цією чудовою професією", – зізнається Камінська.

Так Слава виглядає зараз

А так –у 18 років

За її словами, вона справді змінилася з часів своєї юності, але такі зміни не завжди були результатом операцій.

"На думку "трудящих" я сплю на операційному столі, але хочу вас засмутити – це не так. Не обов'язково щось "різати", щоб змінити овал обличчя, підняти брови, змінити погляд і зробити його більш відкритим – досить ботулотоксину. Прибрати носогубні складки, зробити виражні вилиці – гіалуронка в допомогу. Не забувайте про безліч фільтрів, фотошоп і ракурс фото. Але якщо звернути увагу на мої юнацькі фотографії, то збільшувати губи можна і за допомогою олівця для контуру. Впевнена, що якщо ви переглянете свої фото, починаючи з 16 і закінчуючи сьогоднішнім днем, ви однозначно побачите зміни", – написала співачка.