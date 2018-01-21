Українська співачка вразила неперевершеною фігурою у бікіні

Учасниця українського поп-гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха може похвалитися не лише хорошими вокальними даними, а й фантастичним тілом.

Це знову виконавиця довела у своєму Instagram, опублікувавши відповідне фото.

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Цього разу Вікторія позує у вельми сексапільному бікіні.

"Колись я вам розповідала, що у 16 років виграла конкурс "Міс бікіні", упродовж останніх кількох років страшно хотіла виграти Євробачення. Ось думаю, в якому б конкурсі ще взяти участь?" – іронічно підкреслила співачка.

До слова, її шанувальники залишилися задоволеними побаченим і з захопленням прокоментували світлину.

"Фігура – просто нереальна!", "На світову чемпіонку з фітнесу можна претендувати", "Горіх – непоганий, та й загалом фігурка – гарна, Respekt", "Дуже гарна фігура", "Фігура – очей не відвести", – наголошують коментатори.



Вікторія Смеюха опублікувала відверте фото: реакція шанувальників