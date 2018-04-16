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Українська ведуча-мандрівниця склала список країн, де найбільше грабують туристів

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / orelireshka.tv

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яку шанувальники пам’ятають з відомої тревел-програми "Орел і решка", поділилася власним досвідом із шоу та склала список країн, де туристи найчастіше стають жертвами крадіїв.

Відповідним дописом Леся поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії зірка у Варшаві, Польща, бережно притиснула сумку до тіла, переживаючи, що її можуть вкрасти. За словами Нікітюк, найбільше крадії "пасуть" туристів в європейських країнах.

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"Іспанія. Обережно, кишенькові злодії! Пам'ятаю в аеропорту Барселони у нашого оператора пропав рюкзак з технікою за секунду... А скільки подруг мені дзвонили і розповідали: "Я навіть не встигла сісти в таксі, як гаманець і всі документи пропали". Через це я завжди ховаю гроші в бюстгальтер, там надійніше).

Франція. Париж… Турісти часто страждають від тих же кишенькових злодіїв, особливо на жовтій лінії метро.

Італія. Бережіть рюкзаки! Їх вихоплюють мотоциклісти і спробуй наздожени таких.

Туреччина. Обдурити туриста на базарі, в торговельній крамниці, ресторані – свята справа. Я якось примудрилася купити хумус і гранатовий соус за 150 доларів. А що? Мені ж пачку халви в подарунок дали", – поділилася мандрівниця.


Леся Нікітюк у Варшаві

Леся Нікітюк також додала, що сама ставала жертвою пограбувань, які її дуже засмучували.

"Особисто мене пограбували в дитинстві в Болгарії, вкрали паспорт, мені було 12 і я плакала. Ну і ще в Японії в аеропорту (ви вже знаєте, це було в навколосвітній подорожі (в шоу "Орел і решка", – "24"). Документи повернули, забрали тільки 500 євро!", – зізналася ведуча, та попросила своїх підписників бути пильними у подорожах.

Теги: LifeStyle відпочинок Подорожі
Джерело: 24 Канал
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