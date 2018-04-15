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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українська ведуча показала розкішні ноги на пікантному фото

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / 23-59.com.ua

Популярна українська телеведуча, яку шанувальники знають через програму "Орел і решка", Леся Нікітюк, похвалилася дуже пікантним фото, яке вона зробила у Польщі.

Відповідне фото Леся опублікувала в Instagram.

"Ідеальний польський ранок, або коли у поляка золота картка", – кумедно підписала кадр зірка, додавши до підпису хештеги "#поляк #сусід".

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На фотографії Нікітюк одягнула білий халат, закрутивши мокре волосся рушником. Але найбільшу увагу привертають красиві ноги ведучої, які захопливо прокоментували шанувальники. Смачний сніданок, ідеальна панорама за вікном та сонячна погода точно підняли настрій Лесі.

Можливо, Леся Нікітюк проводить вікенд у Польщі зі своїм коханим, якого зірка ретельно приховує від громадськості, але тим не менш, знімок заслуговує позитивних відгуків.

Теги: Новини України LifeStyle Еротика Мода
Джерело: 24 Канал
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