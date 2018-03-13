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Українська ведуча та модель похизувалася відвертими фото з відпочинку на Карибах (18+)

4489 Читать новость на русском
Юлія Коханова
Юлія Коханова

Українська ведуча та модель Юлія Коханова зовсім недавно повернулася з райської відпустки в сонячній Домінікані.

Дівчина у перервах між зйомками вирушила підкорювати своєю красою найкращий курорт Карибського моря. Гарячими фотографіями зі свого відпочинку ведуча поділилася з "Обозревателем".

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За словами Юлії, вона є завзятою мандрівницею, і при першій-ліпшій можливості намагається відкривати для себе нові країни та континенти.

"Знайомство з іншими культурами, людьми, мовами – частина мого життя, не рідше ніж раз на місяць я намагаюся "втікати" від міської суєти в міста Європи. Що може бути краще вікенду в Чехії, Парижі або Римі? Кожна поїздка - це емоційне перезавантаження і натхнення, які допомагають мені з ще більшою віддачею приступати до знімального процесу на телеканалі та фотосесій для брендів одягу", – зізналася Юлія.

У Домініканській Республіці Юлія побувала вперше, додавши ще одну позначку на власній travel-карті. Для невеликої відпустки дівчина вибрала район Пунта-Кана, який славиться національними парками, мангровими лісами, тропічними птахами, всілякою підводною живністю та, мабуть, найкращими рибними ресторанами в країні.

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Коханова також відвідала острів Саона поблизу південно-східного узбережжя Гаїті. З екзотичних країн телеведуча радить Таїланд, Гоа і Мальдіви.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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