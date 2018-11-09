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      Українська велосипедистка стала віце-чемпіонкою світу з MTB Eliminator у Китаї

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      Ірина Попова
      Ірина Попова / Федерація велосипедного спорту України

      Українська велосипедистка Ірина Попова стала срібною призеркою на любительському Чемпіонаті світу Urban Cycling у китайському місті Ченду. Змагання тривають з 7 по 11 листопада.

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      Українка зайняла друге місце у MTB Eliminator, поступившись перемогою француженці Колін Клаузуре.

       

      Теги: Спорт велоспорт Китай
      Джерело: 24 Канал
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