Українська велосипедистка стала віце-чемпіонкою світу з MTB Eliminator у Китаї
Українська велосипедистка Ірина Попова стала срібною призеркою на любительському Чемпіонаті світу Urban Cycling у китайському місті Ченду. Змагання тривають з 7 по 11 листопада.
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Українка зайняла друге місце у MTB Eliminator, поступившись перемогою француженці Колін Клаузуре.
Джерело: 24 Канал
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