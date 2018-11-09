Українська велосипедистка стала віце-чемпіонкою світу з MTB Eliminator у Китаї

Українська велосипедистка Ірина Попова стала срібною призеркою на любительському Чемпіонаті світу Urban Cycling у китайському місті Ченду. Змагання тривають з 7 по 11 листопада.

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