Українська юнацька збірна стартувала на Євро перемогою над французами

Збірна України (U19) розпочала чемпіонат Європи із ефектної перемоги над ровесниками із Франції.

Наша команда відкрила рахунок на 13-й хвилині – першим голом відзначився Георгій Цітаїшвілі. Проте до перерви французи вирівняли становище – забив Рафік Гітан.

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Але жовто-блакитні таки довели справу до переможного кінця. Дотиснути суперників, які грали у меншості, вдалося завдяки контратаці наприкінці гри. Гол Сергія Булеца приніс важливу перемогу – 2:1.



Сергій Булеца

20 липня підопічні Петракова зіграють свій другий матч на турнірі, що відбувається у Фінляндії. Суперник – збірна Англії.

Нагадаємо, чоловіча збірна України U-18 з баскетболу 3х3 перемогла на турнірі в Братиславі. Хлопці здобули чотири перемогу в чотирьох матчах.