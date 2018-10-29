Українська збірна "Ігор нескорених" повернулась додому: як зустріли учасників

29 жовтня "нескорені" повернулись в Україну. Із Сіднею українські ветерани привезли рекордну кількість медалей.

За тиждень, поки тривали "Ігри нескорених", бійці 20 разів піднімалися на п'єдестал в Австралії.

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Зокрема, стали найкращими у веслуванні на тренажерах, пауерліфтингу, стрільбі з луку та легкій атлетиці. Українці вибороли 20 медалей: 7 золотих, 10 срібних та 3 бронзових. Усіх перемоги прес-служба української команди описала на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні, 29 жовтня, під звуки оркестру їх зустріли у столичному аеропорту "Бориспіль". Виснажених тривалим перельотом спортсменів обіймали рідні та друзі, також привітати збірну з перемогою прийшли військові, колеги, та просто небайдужі українці. Всі – з плакатами, квітами та прапорами.

"Приїхало нас 19 чоловік. Для нього це сюрприз, він про це не знає (один з учасників, – 24 канал). Вони нескорені, потужні, нескорені – вони наші! Напевно, буде багато сліз щастя і багато поцілунків", – розповіла, як зустрічатиме учасників, Тетяна Федонюк.

Перемоги я можу присвячувати тільки тим, завдяки кому я можу займатися конкретно спортом і бути на змаганнях, це всі наші захисники, хлопці, дівчата, які зараз захищають кордони Східної України, які воюють з російським агресором,

– підкреслив член української збірної Юрій Дмитренко.

Що таке "Ігри Нескорених"?Міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – честь військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.