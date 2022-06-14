Українське посвідчення водія адаптоване до документів ЄС. Тож якщо ви хочете мати європейський документ, ви можете обміняти своє старе посвідчення у сервісних центрах МВС.

Наразі замість піктограм (до прикладу, окуляри) на посвідченні водія розміщені коди, які теж використовуються в європейському водійському.

До теми Єврокомісія дасть зелене світло кандидатству України на вступ в ЄС, – Politico

Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Які документи потрібні для обміну водійського посвідчення

Паспорт;

Копія ІПН;

Посвідчення водія.

Зауважимо, що близько місяця тому МВС повідомило, що у Єврокомісії розглядають запровадження спеціальної процедури для загальноєвропейського визнання українських водійських прав.

Скоро Україна може отримати статус кандидата на членство в ЄС

під час воєнного стану іспит на водійські права можна скласти у будь-якому сервісному центрі МВС. І для того, щоб відновити чи обміняти водійське посвідчення, тепер не потрібна медична довідка – лише паспорт та ІПН.

8 червня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій рекомендує країнам Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ до блоку. За резолюцію проголосували 438 євродепутатів. Проти висловилися лише 65 людей. Ще 94 утрималися від голосування.

Після цього повідомлялося, що Європейська комісія планує обговорити питання надання Україні статусу кандидата в члени 17 червня.

Тим часом остаточне рішення щодо того, чи надавати Україні статус країни кандидата в ЄС, планують ухвалити під час саміту, який відбудеться 23 – 24 червня.

Раніше брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк повідомив, що, схоже, Україна та Молдова отримають статус кандидатів у члени ЄС з умовами. Тим по Грузії ще незрозуміло.

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