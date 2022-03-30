"Українське сафарі триває": військові "демілітаризували" 14 одиниць техніки окупанта
30 березня 2022 , 15:02Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ
Учора, 29 березня, артилеристи 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського ліквідували 14 одиниці автомобільної та бронетанкової техніки окупантів.
Про поповнення у "демілітаризованій" техніці розповіли на офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України. Крім списку, організація поділилася фотографіями знищеного брухту ворога.
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Що саме вдалося "демілітаризувати"
Українським військовим вдалося знищити або пошкодити 14 одиниць автомобільної та бронетанкової техніки окупантів, а саме:
- КАМАЗ – 2 одиниці (пошкоджено);
- Тигр – 1 одиниця (знищено);
- 2С19 – 2 одиниці (1 система знищена);
- БРЕМ (броньована ремонтно-евакуаційна машина) – 1 одиниця (пошкоджено);
- БТР – 3 одиниці (усі пошкоджено);
- ГАЗ-66 – 1 одиниця (знищено);
- БМП – 1 одиниця (знищено);
- ІМР – 1 одиниця (пошкоджено);
- КАМАЗ КЕТЛ – 1 одиниця (знищено).
Київщина. Демілітаризація окупаційних військ йде за планом,
– вказано у підписі фото.
ЗСУ "демілітаризували" 14 одиниць техніки окупанта: яскравий фотодоказ
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