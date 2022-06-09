"Українське сафарі триває": ЗСУ знищили базу "вагнерівців" на окупованій Луганщині

Українські воїни не перестають нищити російських окупантів. Чергового успіху наші бійці досягли на Луганщині.

Цього разу запала база ПВК "Вагнер". Збройні Сили України завдали влучного удару.

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Зауважимо, ворожа база розташована в місті Кадіївка Луганської області, яке росіяни нахабно окупували у 2014 році.

ЗСУ опублікували відео з місця події. На кадрах видно охоплене вогнем приміщення та густий чорний дим.

Дивіться відео, як палає база ПВК "Вагнер":

Загальні втрати окупантів на війні

Втрати російської армії на війні в Україні – колосальні. Лише за добу 8 червня наші військові ліквідували 200 путінських солдатів, 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 3 дрони, а також 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальні втрати ворога за весь час війни становлять:

особового складу – 31 700 бійців,

танків – 1 398 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 438 одиниць,

артилерійських систем – 711 одиниць,

РСЗВ – 213 одиниць,

засобів ППО – 96 одиниць,

літаків – 212 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 одиниць,

крилатих ракет – 125 одиниць,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 421 одиниця,

спеціальної техніки – 53 одиниць.

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До теми дивіться відео про те, як росіяни дивуються силі волі українських полонених: