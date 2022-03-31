"Українське сафарі": ЗСУ захопили ворожий танк на Чернігівщині – фото трофею
31 березня 2022 , 14:38Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ
Один з підрозділів Збройних Сил України захопив "подарунок" від окупантів – ворожий танк Т-72Б3.
Сталося це під час звільнення від загарбників села Нова Басань, що на Чернігівщині. Окупанти отримали лише нові втрати.
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Українські оборонці запевняють, що такий броньований "подарунок" значно підсилить можливості нашого підрозділу.
"Українське сафарі 2.0" триває. Слава Україні!,
– мовиться під дописом зі знахідкою.
Новий "трофей" / фото СтратКом ЗСУ
ЗСУ звільняють від окупантів Чернігівщину/ фото СтратКом ЗСУ
Захопили ворожий танк / фото СтратКом ЗСУ